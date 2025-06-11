Μεντίνσκι στη WSJ: Αν το Κίεβο δεν συμφωνήσει με τους όρους της Ρωσίας, τότε θα χάσει περισσότερα εδάφη

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δήλωσε ότι αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει με τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, τότε το Κίεβο θα χάσει περισσότερα εδάφη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

«Με τη Ρωσία, είναι αδύνατο να διεξαχθεί ένας μακροχρόνιος πόλεμος», δήλωσε ο Μεντίνσκι στη WSJ, αναφέροντας τον πόλεμο της Ρωσίας με τη Σουηδία που κράτησε 21 χρόνια τον 18ο αιώνα ως απόδειξη ότι η Μόσχα επικρατεί σε παρατεταμένες μάχες.

«Θέλουμε την ειρήνη», αναφέρθηκε και πρόσθεσε: «Αλλά αν η Ουκρανία συνεχίσει να καθοδηγείται από τα εθνικά συμφέροντα άλλων, τότε απλά θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε».

Πηγή: skai.gr

