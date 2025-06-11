Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που έχουν στόχο τη βελτίωση των σχέσεων και την απομάκρυνση «προσκομμάτων» στη σχέση τους, δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε γρήγορα αποτελέσματα, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Λοιπόν, ας πούμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στις διμερείς σχέσεις. Φυσικά, κάποιος μπορεί μετά βίας να ελπίζει σε γρήγορα αποτελέσματα αλλά αυτό είναι ακριβώς το είδος της περίπλοκης δουλειάς, βήμα-βήμα, που έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, αρνούμενος ότι ο διάλογος έχει περιέλθει σε τέλμα.

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι δύο χώρες ξεκίνησαν σειρά επαφών με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων, οι οποίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο ήταν «υπό το μηδέν» κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για επιχειρηματικές και επενδυτικές συμφωνίες εάν βελτιωθούν οι σχέσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ, παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησε τέσσερις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την πολεμική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έλλειψη ορατής προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο νέος πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας σύντομα θα μεταφερθούν στη Μόσχα από την Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.