Τα συντρίμμια ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) προκάλεσαν τον θάνατο αμάχου στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, έπειτα από ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι κατέστρεψαν 20 drones που είχαν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις κατά περιφερειών της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα κατέστρεψαν 9 ιρανικής κατασκευής ρωσικά drones πάνω από την Οδησσό, ανέφερε ο κυβερνήτης της Όλεχ Κίπερ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την τρίτη ρωσική αεροπορική επίθεση στην περιφέρεια την τελευταία εβδομάδα.

"Ωστόσο, ένα από τα καταρριφθέντα drones έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην περιφέρεια της Οδησσού και εξερράγη", σημείωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας ότι κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές και ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα από αυτά στη συνέχεια.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τα αντιαεροπορικά της συστήματα κατέστρεψαν ρωσικό πύραυλο κρουζ, όπως και drones. Επίσης γνωστοποίησε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε και έναν βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, ο οποίος, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, "δεν έφτασε" στον στόχο του.

Οι ρωσικοί πύραυλοι και τα drones εξουδετερώθηκαν πάνω από τις περιφέρειες της Οδησσού, της Χερσώνας, της Ζαπορίζια και του Χμελνίτσκι, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πόσα drones εξαπέλυσε συνολικά η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

