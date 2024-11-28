Λογαριασμός
Χωρίς ρεύμα 1 εκατ. άνθρωποι στην Ουκρανία από τη ρωσική πυραυλική επίθεση – Καταγγελίες ότι χρησιμοποιήθηκαν βόμβες διασποράς

Η Ουκρανία αποσύνδεσε πολλές μονάδες πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο εν μέσω ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή - Χάρτες της επίθεσης

UPDATE: 11:09
Ουκρανία: Σφοδρό πλήγμα από τη ρωσική μαζική πυραυλική επίθεση – Χωρίς ρεύμα 1 εκατ. άνθρωποι 

Σφοδρό πλήγμα στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή κατάφερε η ρωσική μαζική πυραυλική επίθεση της νύχτας, καθώς χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένα πυρομαχικά διασποράς, δήλωσε στο Reuters πηγή από την ενεργειακή βιομηχανία της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία αποσύνδεσε πολλές μονάδες πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή, δήλωσε στο Reuters η πηγή της ουκρανικής βιομηχανίας ενέργειας.​ ​


Η επίθεση διέκοψε το ρεύμα σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε τρεις δυτικές περιοχές της χώρας, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι νωρίτερα την Πέμπτη.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 79 από τους 91 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία κατά την επίθεσή της με στόχο την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε 35 drones και έχασε τα ίχνη των 62 από τα 97 drones που εκτόξευσε η Ρωσία στην επίθεση, αναφέρεται. 

Τα όπλα διασποράς εκρήγνυνται στον αέρα πάνω από έναν στόχο διασπείροντας δεκάδες, ή και εκατοντάδες, μικρότερα υποπυρομαχικά – βομβίδια (submunitions).

