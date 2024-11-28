Εκρήξεις στην Οδησσό, όλη η χώρα σε συναγερμό

Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία κήρυξε ουσιαστικά όλη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, καθώς η Μόσχα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Κίεβο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία εξαιτίας πυραυλικής απειλής», ανέφερε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, τονίζοντας πως στο στόχαστρο βρίσκονταν ιδίως οι περιφέρειες της Οδησσού (νότια), της Κιβόροχραντ (κεντρικά), της Χερσώνας (ανατολικά) και της Μικολάιφ (νότια).

Κατόπιν οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για «μαζική επίθεση» σε ενεργειακές υποδομές προσθέτοντας πως θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε εσπευσμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, ειδικά στο Κίεβο, την ώρα που οι θερμοκρασίες κυμαίνονται περί το μηδέν.

«Για ακόμη μια φορά, ο τομέας της ενέργειας υφίσταται μαζική επίθεση του εχθρού», τόνισε το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας μέσω Facebook. Άρχισαν να γίνονται διακοπές ρεύματος στο Κίεβο, στην Οδησσό και στη Ντνίπρο, ανέφερε από την πλευρά της η διαχειρίστρια DTEK.

Προχθές Τρίτη, η Ρωσία απείλησε πως θα υπάρξει «ανταπόδοση» στις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους αμερικανικής κατασκευής ATACMS στη ρωσική επικράτεια τα τελευταία 24ωρα.

Η Ρωσία σφυροκοπεί την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υποδομών, από την έναρξη της εισβολής της στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022 και κλιμάκωσε τις επιδρομές της καθώς πλησιάζει πλέον ο χειμώνας, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά ενεργειακές υποδομές.

Στα μέτωπα, η Μόσχα συνεχίζει παράλληλα να επισωρεύει εδαφικά κέρδη, καθώς ο ουκρανικός στρατός μοιάζει εξαντλημένος, ενώ δεν απομένουν ούτε δυο μήνες ωσότου αναλάβει την εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ.

Χθες Τετάρτη η κυβέρνηση του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Κίεβο να μειώσει στα 18 έτη το όριο ηλικίας των στρατευσίμων, από τα 25 σήμερα, για να επιστρατευτούν περισσότεροι και να αντιμετωπιστεί η ολοένα οξύτερη έλλειψη προσωπικού, με φόντο τη ρωσική προέλαση στα πεδία των μαχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.