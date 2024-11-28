Ο Τραμπ λέει πως η Μεξικανή πρόεδρος θα σταματήσει τη μετανάστευση «κλείνοντας τα σύνορα» - Άλλα λέει εκείνη ...

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, πως η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ τού υποσχέθηκε πως θα «σταματήσει τη μετανάστευση» που γίνεται παράτυπα προς τις ΗΠΑ, «ουσιαστικά κλείνοντας» τα νότια σύνορα της χώρας του, κάτι όμως που αντέκρουσε αμέσως η ίδια, τονίζοντας πως δεν είναι η θέση του Μεξικού ότι πρέπει «να κλείνουν τα σύνορα».

«Μόλις είχα μια θαυμάσια συζήτηση με τη νέα πρόεδρο του Μεξικού (...) Συμφώνησε να σταματήσει τη μετανάστευση μέσω Μεξικού προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, ουσιαστικά κλείνοντας τα νότια σύνορά μας» ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Το Μεξικό θα εμποδίζει τον κόσμο να έρχεται στα νότια σύνορά μας, με άμεση ισχύ», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτησή του, δέκα λεπτά αργότερα, τονίζοντας πως αυτό θα έχει σημαντική συμβολή «στον τερματισμό της παράνομης εισβολής στις ΗΠΑ», πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία γράμματα.

Όσα ισχυρίστηκε όμως αντικρούστηκαν, λίγη ώρα αργότερα, από τη Μεξικανή πρόεδρο μέσω X.

Στη συνδιάλεξη με τον κ. Τραμπ, «εξήγησα τη συνολική στρατηγική που εφαρμόζει το Μεξικό για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό φαινόμενο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα (...) Επαναλαμβάνουμε ότι η θέση του Μεξικού δεν είναι να κλείνουν τα σύνορα, αλλά να οικοδομούνται γέφυρες ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους λαούς», σημείωσε η Μεξικανή πρόεδρος.

En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera.… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2024

Νωρίτερα, η κ. Σέινμπαουμ έκανε λόγο για «εξαίρετη» συνδιάλεξή της για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και της μετανάστευσης με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ.

«Θίξαμε τη μεξικανική στρατηγική για το φαινόμενο της μετανάστευσης», ανέφερε η πρόεδρος του Μεξικού, εκλεγμένη με το κόμμα MORENA (εθνικιστική αριστερά), προσθέτοντας πως τόνισε στον συνομιλητή της ότι «δεν φθάνουν καραβάνια (μεταναστών) στα βόρεια σύνορα (του Μεξικού) διότι αναλαμβάνεται η ευθύνη» για τους ανθρώπους αυτούς από τις μεξικανικές αρχές.

Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México.



También hablamos de reforzar la colaboración en… pic.twitter.com/PlGS5w3ZpC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 27, 2024

Η συνδιάλεξη έγινε μερικές ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος επέσεισε εκ νέου την απειλή για τη χώρα της, όπως και για τον Καναδά και την Κίνα, πως θα προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση των τελωνειακών δασμών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να υπογράψει διατάγματα προκειμένου «να επιβληθούν στο Μεξικό και στον Καναδά τελωνειακοί δασμοί 25% για ΟΛΑ τα προϊόντα τους που εισάγονται στις ΗΠΑ», ήδη την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα που θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία.

Οι δασμοί αυτοί «θα παραμείνουν σε ισχύ ωσότου τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν (...) την εισβολή στη χώρα μας!», συμπλήρωσε ο κ. Τραμπ.

Το πέσο Μεξικού υποχώρησε την επομένη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 28 μηνών. Ωστόσο, το μεξικανικό νόμισμα ανέκαμψε εν μέρει χθες.

Τα λεγόμενα καραβάνια μεταναστών σχηματίζονται από ανθρώπους που φεύγουν συνήθως από την κεντρική και τη νότια Αμερική και προσπαθούν να φθάσουν από χερσαίες οδούς στις ΗΠΑ διανύοντας τεράστιες αποστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε βάλει το μεταναστευτικό ζήτημα στο επίκεντρο της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του το 2016, υποσχόμενος να υψώσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, εξέφερε και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία λόγο εξαιρετικά βίαιο για τους μετανάστες, κατηγορώντας τους πως «δηλητηριάζουν το αίμα» της Αμερικής και υποσχόμενος πως θα βάλει τέλος σε αυτή που χαρακτηρίζει «εισβολή».

Η πρόεδρος του Μεξικού ανέφερε χθες πως συζήτησε με αυτόν που θα γίνει ομόλογός της σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο μηνών «για την ενίσχυση της συνεργασίας (των δύο χωρών) για ζητήματα ασφαλείας» και για «την εκστρατεία στη χώρα μας για την πρόληψη της κατανάλωσης φαιντανύλης».

Ο κ. Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για συζήτηση σχετικά με το «τι μπορεί να γίνει για να σταματήσει η μαζική ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, καθώς και η κατανάλωση αυτών των ναρκωτικών στις ΗΠΑ».

Η φαιντανύλη είναι συνθετικό οπιοειδές «περίπου 100 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη και 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη», σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία δίωξης των ναρκωτικών (DEA).

Όπως τονίζει η Ουάσιγκτον, η φαιντανύλη, η οποία συχνά παράγεται στο Μεξικό με χημικές ουσίες που μεταφέρονται στη χώρα από την Κίνα, ενοχοποιείται για πάνω από 70.000 θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Πριν από τη συνδιάλεξη, η Κλαούδια Σέινμπαουμ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της συνέχισης των απειλών του, που προκάλεσαν σοκ στις χρηματαγορές. «Πρόεδρε Τραμπ, με απειλές ή τελωνειακούς δασμούς δεν θα σταματήσετε το φαινόμενο της μετανάστευσης, ούτε την κατανάλωση ναρκωτικών στις ΗΠΑ», ανέφερε σε επιστολή της.

Η αρχηγός του μεξικανικού κράτους ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή της θα ήταν αναγκασμένη να αυξήσει με τη σειρά της τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα αν η χώρα της υφίστατο τιμωρητικά μέτρα από την Ουάσιγκτον, τονίζοντας πως τυχόν εμπορικός πόλεμος θα είχε πολύ βαρύ αντίκτυπο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τον πληθωρισμό και την απασχόληση στη βόρεια Αμερική.

«Είμαι σίγουρη ότι θα κλείσουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ», απάντησε πάντως χθες η πρόεδρος ερωτηθείσα σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αφού ανέγνωσε την επιστολή της.

Οι ΗΠΑ θα «πυροβολούσαν το πόδι τους» αν αύξαναν τους δασμούς στο 25% στα προϊόντα που εισάγουν από το Μεξικό, εκτίμησε εξάλλου χθες ο μεξικανός υπουργός Οικονομίας, ο Μαρσέλο Εμπράρδ.

«Ο αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις θα ήταν τεράστιος», εξήγησε, υπολογίζοντας πως θα απειλούνταν ως ακόμη και 400.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Το 83% των προϊόντων που εξάγει το Μεξικό έχει προορισμό τις ΗΠΑ. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει, μαζί με τον Καναδά, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που εφαρμόζεται για κάπου τριάντα χρόνια. Πολλές αμερικανικές εταιρείες, ειδικά αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν εγκαταστήσει εργοστάσιά τους στο Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.