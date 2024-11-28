Tο 53% των Γάλλων επιθυμεί την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ καθώς είναι οργισμένοι με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop-Fiducial για λογαριασμό του Sud Radio η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι 67% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μπαρνιέ, ο οποίος έχει στόχο να μειώσει το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων συνολικού ύψους 60 δισεκ. ευρώ.

Το 33% στηρίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η γαλλική κυβέρνηση ενδέχεται να καταρρεύσει πριν από τα Χριστούγεννα και πιθανόν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, αν τα κόμματα της ακροδεξιάς και της αριστεράς καταθέσουν πρόταση μομφής, την οποία είναι βέβαιο ότι θα χάσει ο Μπαρνιέ, σύμφωνα με πολλές πηγές.

Δημοσκόπηση του Elabe για το BFM TV που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, έδειξε ότι το 63% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι, αν καταρρεύσει η κυβέρνηση Μπαρνιέ, θα πρέπει να παραιτηθεί και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

