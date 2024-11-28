Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας

Εκρήξεις στο Κίεβο ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές πριν από λίγο στο πλαίσιο μαζικής επίθεσης που φαίνεται να δέχεται η Ουκρανία.

Οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας βρίσκεται «υπό μαζική εχθρική επίθεση», ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, μετά την κήρυξη συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη τη χώρα λόγω εισερχόμενων πυραύλων.



«Για άλλη μια φορά, ο ενεργειακός τομέας δέχεται μαζική εχθρική επίθεση. Επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Ουκρανία», τόνισε ο Γκερμάν Γκαλουσένκο σε ανάρτησή του στο Facebook με τίτλο «Τρομορωσία», προσθέτοντας ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας «πραγματοποίησε επειγόντως έκτακτες διακοπές ρεύματος».



Ο στρατός της Ουκρανίας αναφέρει ότι κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σε ολόκληρη τη χώρα λόγω πυραυλικής απειλής, αναφέροντας εισερχόμενους πυραύλους που στόχευαν πολλές περιοχές.



«Κηρύχθηκε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας λόγω απειλής πυραύλων», αναφέρει μεταξύ άλλων στο Telegram η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, προσθέτοντας σε άλλα μηνύματα ότι εντοπίστηκαν πύραυλοι που κατευθύνονταν προς τις περιοχές του Μικολάιβ, του Κιρόβογκραντ και της Οδησσού.

Την Τρίτη, η Ρωσία απείλησε πως θα υπάρξει «ανταπόδοση» στις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους αμερικανικής κατασκευής ATACMS στη ρωσική επικράτεια τα τελευταία 24ωρα.

Η Ρωσία σφυροκοπεί την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υποδομών, από την έναρξη της εισβολής της στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022 και κλιμάκωσε τις επιδρομές της καθώς πλησιάζει πλέον ο χειμώνας, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά ενεργειακές υποδομές.

Νέες πυρηνικές απειλές εξαπέλυσε την Τετάρτη η Μόσχα ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Η Ρωσία συνεχίζει τις εργασίες για να θέσει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat – γνωστό ως Satan 2, μέρος του στρατηγικού πυρηνικού της οπλοστασίου - σε μάχιμη υπηρεσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

