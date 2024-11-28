Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή στην Κίνα τριών πολιτών του, «που κρατούνταν άδικα» στις ΗΠΑ, αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την απελευθέρωση τριών Αμερικανών που ήταν φυλακισμένοι στην Κίνα.

Χθες Τετάρτη Αμερικανοί αξιωματούχοι, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ανακοίνωσαν την απελευθέρωση τριών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι «άδικα» στην Κίνα.

Ο Μαρκ Σουίνταν, ο Κάι Λι (κεντρική φωτογραφία) και ο Τζον Λεούνγκ αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής με τρεις Κινέζους πολίτες, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή και οι οποίοι κρατούνταν στις ΗΠΑ.

Three Americans detained in China are released in prisoner swap https://t.co/bwdOFzGg3h — Independent US (@IndyUSA) November 27, 2024

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έθεσε το θέμα των τριών Αμερικανών κρατουμένων στη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον περασμένο μήνα, στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) στη Λίμα του Περού.

The White House national security council named the three as Mark Swidan, Kai Li and John Leung and said all the U.S. citizens it deemed to have been wrongly detained in China were now home. https://t.co/QFJlzH3D94 — USA TODAY (@USATODAY) November 27, 2024

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα τον επαναπατρισμό των τριών αυτών Κινέζων πολιτών, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Χάρη στις άοκνες προσπάθειες της κινεζικής κυβέρνησης τρεις Κινέζοι πολίτες που κρατούνταν αδίκως από τις ΗΠΑ επέστρεψαν με ασφάλεια στην πατρίδα τους», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η κατάσταση αυτή δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η Κίνα δεν εγκαταλείπει ποτέ τους πολίτες της», τόνισε η Μάο, ενώ πρόσθεσε ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται έντονα στην καταστολή και τη δίωξη των πολιτών του από τις ΗΠΑ για πολιτικούς σκοπούς».

Εξάλλου σημείωσε ότι η Κίνα θα συνεχίσει «να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών της».

Παράλληλα η Μάο δήλωσε ότι ένας «φυγάς» που καταζητείται εδώ και καιρό εκδόθηκε στην Κίνα, εξηγώντας ότι αυτό αποδεικνύει πως «κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.