Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συνεχώς τη Μαριούπολη και κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια «πραγματική, πασχαλινή εκεχειρία» στην πόλη.

«Η Ρωσία επιτίθεται συνεχώς στο εργοστάσιο Azovstal της Μαριούπολης. Το σημείο όπου βρίσκονται οι πολίτες και ο στρατός μας βομβαρδίζεται από αέρος και από το πυροβολικό», επεσήμανε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Ο ίδιος κάλεσε τη Ρωσία «να αναλογιστεί τα απομεινάρια της φήμης της» και ζήτησε «μια πραγματική, πασχαλινή εκεχειρία στη Μαριούπολη», αλλά και την άμεση δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση των αμάχων και έναν ειδικό γύρο συνομιλιών ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή αιχμάλωτων στρατιωτικών και πολιτών.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"?

(2/2) RF should think about the remnants of its reputation. For this, 3 “Mariupol steps” are needed.

1. Announce a real Easter truce in Mariupol.

2. Immediate humanitarian corridor for civilians.

3. Agree to a “special round of negotiations” so that we take/exchange our military.