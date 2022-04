Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, είπε σήμερα ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολέξι Αρεστόβιτς.

«Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Αζοφστάλ», είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εισβάλουν στο εργοστάσιο.

«Έχουν ανανεώσει τις αεροπορικές επιδρομές στο εργοστάσιου, στην περιοχή που υπερασπίζονται τα στρατεύματά μας και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις επίθεσης. Οι υπερασπιστές μας αντιστέκονται σε έναν αριθμητικά ανώτερο εχθρό, παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, και πραγματοποιούν ακόμη και αντεπιθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και όλα αυτά ενώ την περασμένη Πέμπτη, ο Πούτιν διέταξε τον ρωσικό στρατό να ακυρώσει τα σχέδια εισβολής στο εργοστάσιο, δίνοντας εντολή να αποκλειστεί, ώστε να μην μπορεί να περάσει «ούτε μύγα».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι θέλει να πολιορκηθούν οι τελευταίοι Ουκρανοί μαχητές που έχουν οχυρωθεί στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Azovstal, διότι μια επίθεση θα είχε μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καθώς η ζώνη αυτή αποτελείται κυρίως από ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων στοών.

«Θεωρώ ότι δεν είναι αρμόζουσα η προτεινόμενη επίθεση στην βιομηχανική ζώνη. Διατάσσω να ακυρωθεί», δήλωσε ο Πούτιν.

Σημειώνεται ότι στο εργοστάσιο εκτιμάται ότι περίπου 1.000 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο χάλυβα, μαζί με στρατιώτες, πεζοναύτες και γιατρούς.

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, ανέφερε ότι θα επιχειρείτο μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη, ένα μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό.

«Σήμερα, θα προσπαθήσουμε και πάλι να απομακρύνουμε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους», ανέφερε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται κοντά σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

Η ίδια λίγο αργότερα προειδοποίησε τους κατοίκους της Μαριούπολης για την πιθανότητα προκλήσεων από τον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε και πάλι χθες βράδυ μια παύση των συγκρούσεων προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις ουκρανικές πόλεις τις οποίες πολιορκούν ρωσικές δυνάμεις, ξεκινώντας από την Μαριούπολη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Kyiv Indepedent, οι Ρώσοι ρίχνουν τα θύματα της επίθεσης από το θέατρο της Μαριούπολης σε ομαδικό τάφο.

Όπως αναφέρει ο σύμβουλος του δημάρχου, Petro Andriushchenko, «οι Ρώσοι καθαρίζουν τα συντρίμμια στο θέατρο που βομβάρδισαν στις 16 Μαρτίου και μεταφέρουν πτώματα στο κοντινό χωριό Manhush».

