Ουκρανία: Τέσσερις οι νεκροί από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην Κριβί Ριχ - 43 οι τραυματίες - Δείτε βίντεο

Σε τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B