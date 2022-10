Ουκρανία: Ρώσοι έφεδροι πιθανότατα να αναγκαστούν να αγοράσουν τον εξοπλισμό τους

Το δικό τους εξοπλισμό για την προστασία τους από τους πιθανότατα να αναγκαστούν να αγοράσουν πολλοί Ρώσοι έφεδροι που έχουν κληθεί να πολεμήσουν στην Ουκρανία σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε επίσης στην καθημερινή του ενημέρωση ότι η εκτεταμένη διαφθορά και η κακή υλικοτεχνική υποστήριξη ήταν βασική αιτία της «κακής απόδοσης» της Ρωσίας στον πόλεμο.

Το υπουργείο είπε ότι η μέση ποσότητα προσωπικού εξοπλισμού που παρείχε η Ρωσία στους εφέδρους της ήταν «σίγουρα χαμηλότερη από την ήδη φτωχή παροχή στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν».

«Πολλοί έφεδροι πιθανότατα απαιτείται να αγοράσουν τη δική τους θωράκιση, ειδικά το σύγχρονο γιλέκο 6B45, το οποίο προορίζεται να είναι γενικό ζήτημα για τις μάχιμες μονάδες ως μέρος του προγράμματος προσωπικού εξοπλισμού Ratnik» έγραψε στο twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

