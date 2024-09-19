Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε χθες Τετάρτη μέτρο παράτασης του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για έξι μήνες, εγείροντας έτσι το φάσμα της παράλυσης του κράτους πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς υπάρχουν διαφωνίες στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων.

Η παράταση του προϋπολογισμού ως τις αρχές του 2025 θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί από το Κογκρέσο ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, ή με άλλα λόγια το πέρας του αμερικανικού οικονομικού έτους, ώστε να συνεχίσουν να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενσκήψει το shutdown: εκατομμύρια λειτουργοί θα μετατραπούν από τεχνική άποψη σε ανέργους, ορισμένα είδη βοήθειας σε τρόφιμα θα πάψουν να διανέμονται, μουσεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα κλείσουν και θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην αεροπορική κίνηση, μεταξύ άλλων.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων απέρριψαν —220 ψήφοι κατά, 202 υπέρ— την πρόταση για προσωρινή παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού μέχρι τον Μάρτιο του 2025, δηλαδή μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ή του, νικητή των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Πάνω από δέκα Ρεπουμπλικάνοι ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και εναντιώθηκαν στην πρόταση παράτασης του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί από το δικό τους κόμμα, στερώντας του έτσι την οριακή πλειοψηφία του στην κάτω Βουλή.

Άλλο νομοθέτημα, το SAVE Act, είχε επισυναφθεί στην πρόταση, υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος απαιτεί οι ψηφοφόροι να προσκομίζουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι υπήκοοι της χώρας όταν πάντε να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών.

Πριν από την ψηφοφορία χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι «αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εξασφαλίσουν την έγκριση του SAVE Act στο σύνολό του, δεν πρέπει να αποδεχθούν» την παράταση του προϋπολογισμού. Έχει ήδη απειλήσει να προκαλέσει shutdown αν δεν υιοθετηθεί το μέτρο αυτό.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν εναντιώνεται, υπογραμμίζοντας ότι το να ψηφίζουν πρόσωπα που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ είναι ήδη παράνομο και πως δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη ότι μετανάστες χωρίς χαρτιά ψηφίζουν.

Τουλάχιστον δέκα Ρεπουμπλικάνοι τάχθηκαν εναντίον της πρότασης την περασμένη εβδομάδα και η ψηφοφορία αναβλήθηκε, προκειμένου να εξευρεθεί συμφωνία στις τάξεις του κόμματος.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Ρόσα ΝτεΛάουρο, επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους, κατήγγειλε χθες τη συμπεριφορά των Ρεπουμπλικάνων, που «παρέβησαν ένα από τα πιο βασικά καθήκοντά τους».

«Μας απομένουν επτά ημέρες εργασιών του κοινοβουλίου για να κρατήσουμε την ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση σε λειτουργία», πρόσθεσε η κυρία ΝτεΛάουρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

