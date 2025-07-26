Ουκρανία - Ρωσία: Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στις δύο χώρες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ντνίπρο (ανατολικά), σύμφωνα με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Στην περιοχή του Ζιμοφνικόφσκι… ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ύστερα από επίθεση με drone. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 54 drones, εκ των οποίων 24 στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Στην Ουκρανία, ο δήμαρχος του Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram, τον θάνατο ενός ανθρώπου «σε πολυτελή ουρανοξύστη», ενώ ζήτησε παράλληλα από τους κατοίκους να «μην παραμένουν σε υψηλούς ορόφους» κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες σε βομβαρδισμούς στο Ζμιβ.

Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε μέσω Telegram ότι η πόλη του αποτέλεσε «στόχο συνδυασμένης επίθεσης για σχεδόν τρεις ώρες».

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε διάφορους τύπους όπλων ταυτόχρονα – κατευθυνόμενες βόμβες, βαλλιστικούς πυραύλους και drones (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) εφόρμησης», πρόσθεσε.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), αναφέρθηκαν πολλαπλές πυρκαγιές στην περιοχή ύστερα από ρωσικές επιθέσεις, ενώ χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία χωρίς να υπάρξουν θύματα, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, έκανε γνωστό από την πλευρά του ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.