Ουκρανία: Ζωγράφισαν το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν σε... βοθρατζίδικο - Δείτε βίντεο

Ένα βοθρατζίδικο με το πρόσωπο του... Βλαντίμιρ Πούτιν κυκλοφορεί στην Πολτάβα της Ουκρανίας, με τους Ουκρανούς να σατιρίζουν την εισβολή του Ρώσου προέδρου στη χώρα τους.

«Απλώς ουάου. Το βασικό είναι να μην το τρακάρετε!», σχολιάζουν δηκτικά οι δημιουργοί του βίντεο σε ανάρτησή τους.

Οι χρήστες του Instagram, όπου δημοσιεύτηκε το βίντεο, οι περισσότεροι Ουκρανοί, συμφωνούν απόλυτα μαζί τους: η ζωγραφιά αυτή είναι ένα αριστούργημα. Και γράφουν ότι το εν λόγω όχημα πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.