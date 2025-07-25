Το BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφία Mediazona που έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο «ξένων πρακτόρων», και ομάδα εθελοντών, έχει ταυτοποιήσει, βασιζόμενη σε ανοιχτές πηγές, τα ονόματα 120.343 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το 27% του συνολικού αριθμού των νεκρών, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τρεις είναι εθελοντές που είχαν υπογράψει σύμβαση με τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη του πολέμου. Χάριν συγκρίσεως, το 2023 οι εθελοντές αποτελούσαν το 14% του συνολικού αριθμού των απωλειών.

Η μέση ηλικία των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στα μέσα του 2025 ήταν τα 39 έτη. Τους πρώτους μήνες της εισβολής πιο συχνά σκοτώνονταν 21χρονοι στρατιώτες συμβασιούχοι.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνει ότι οι αριθμοί αυτοί αντλήθηκαν από ανοιχτές πηγές, δηλαδή από ανακοινώσεις των αρχών, αναρτήσεις των συγγενών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε από φωτογραφίες σε νεκροταφεία. Οι πραγματικοί αριθμοί για τις απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Οι πραγματικές απώλειες είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να ταυτοποιηθούν βάσει των ανοιχτών πηγών. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες τους οποίους επικαλείται η ρωσική υπηρεσία του BBC εκτιμούν ότι η ανάλυση των απωλειών που παρουσιάζει το BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο Mediazona ενδέχεται να αντιστοιχεί στο 45% έως το 56% του πραγματικού αριθμού των απωλειών.

Αυτό αποδίδεται στο ότι οι σοροί ενός σημαντικού αριθμού στρατιωτών, που σκοτώθηκαν τους τελευταίους μήνες μπορεί να βρίσκονται ακόμη στα πεδία των μαχών. Η απομάκρυνσή τους από αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς οι στρατιώτες που αναλαμβάνουν ένα τέτοιο έργο μπορεί να γίνουν στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Λαμβάνοντας υπ όψιν την αναφερθείσα ανωτέρω εκτίμηση, ο πραγματικός αριθμός των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 185.000 και 267.000 ανθρώπων.

Ο συνολικός αριθμός των απωλειών της ρωσικής πλευράς αυξάνεται σημαντικά αν στον κατάλογο συμπεριληφθούν όσοι πολεμούν κατά της Ουκρανίας και ανήκουν στις μονάδες των αυτοανακηρυχθεισών Λαϊκών «Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ

Από τον Δεκέμβριο του 2022 οι αποσχιστές της «δημοκρατίας» του Ντονέτσκ σταμάτησαν να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις απώλειες των στρατευμάτων τους ενώ εκείνοι της «δημοκρατίας « του Λουγκάνσκ δεν δημοσιοποίησαν ποτέ στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

