Η ινδική αστυνομία συνέλαβε αυτήν την εβδομάδα, κοντά στο Νέο Δελχί έναν άνδρα, ο οποίος για 10 χρόνια συστηνόταν ως πρέσβης φανταστικών κρατών και είχε με αυτόν τον τρόπο εξαπατήσει ανθρώπους που αναζητούσαν εργασία δίνοντάς τους υποσχέσεις για δουλειά στο εξωτερικό.

Ο Χαρς Βαρντχάν Ζάιν, ηλικίας 47 ετών, είχε νοικιάσει μία κατοικία στο Γκαζιαμπάντ, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Νέο Δελχί, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, ανέφερε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο ίδιος υποστήριζε πως ήταν πρέσβης «της Δυτικής Αρκτικής, της Σαμπόργκα, της Πούλβια και της Λοντόνια», ανύπαρκτων κρατών.

Κατηγορείται πως κυκλοφορούσε με οχήματα που έφεραν πλαστές διπλωματικές πινακίδες και αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που είχε επεξεργαστεί στις οποίες εμφανιζόταν στο πλευρό ανώτερων αξιωματούχων της Ινδίας, προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία του.

«Οι κύριες δραστηριότητές του συνίσταντο στο να δρα ως χρηματομεσίτης προκειμένου να βρίσκει δουλειά στο εξωτερικό για λογαριασμό εταιρειών και ατόμων, όπως και να διευθύνει ένα δίκτυο μεταφοράς χρημάτων μέσω εικονικών εταιρειών», διευκρίνισε η αστυνομία μετά τη σύλληψή του.

Ο ψεύτικος πρέσβης κατηγορείται επίσης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην οικία του, η αστυνομία κατέσχεσε το ποσό των 53.500 δολαρίων (45.500 euros) σε χαρτονομίσματα, όπως και πλαστά διαβατήρια και έγγραφα που έφεραν σφραγίδες του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

«Η δυτική Αρκτική», που εκείνος έλεγε πως εκπροσωπούσε, είναι μια ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ, το έργο της οποίας, όπως λέει, είναι «αφιερωμένο στη μελέτη και την προστασία της τεράστιας, όμορφης και άγονης περιοχής», η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ανταρκτικής.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αστυνομία ανέφερε πως ο Ζάιν είχε λάβει από αυτήν την οργάνωση τον τίτλο του «επίτιμου πρόξενου στην Ινδία», αφού εκείνος είχε κάνει μια «σημαντική δωρεά».

«Ποτέ δεν διορίστηκε ούτε του επετράπη να αναλάβει καθήκοντα πρέσβη», υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

