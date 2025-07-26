Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε βέβαιος πως μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ήταν «θέμα ημερών».

Ωστόσο, η αισιοδοξία του φαίνεται να εξανεμίστηκε. Αυτή την εβδομάδα, απέσυρε την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα από τις συνομιλίες, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν ενεργεί «με καλή πίστη», αναφέρεται σε ρεπορτάζ του CNN.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε πως εξετάζονται «εναλλακτικές επιλογές» για την απελευθέρωση των ομήρων. Αντί να καλέσει σε επιστροφή στις συνομιλίες, ο Τραμπ προέτρεψε το Ισραήλ να εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία.

«Νομίζω πως θέλουν να πεθάνουν, και αυτό είναι πολύ, πολύ κακό. Έφτασε η ώρα να τελειώσει αυτή η υπόθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από το ταξίδι του στη Σκωτία.

Αν πρόκειται για πραγματική κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ή για στρατηγική πίεσης προς τη Χαμάς, παραμένει ασαφές. Πάντως, η δήλωσή του όπως ερμηνεύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αποτελεί ένδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν θα ασκήσουν πίεση προς το Ισραήλ για αποκλιμάκωση, παρά την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Τραμπ απέφυγε να αναφερθεί στις πρόσφατες συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφοντάς τις απλώς ως «κάπως απογοητευτικές».

«Θα πρέπει να πολεμήσουν και να καθαρίσουν την περιοχή. Να τους ξεφορτωθούν», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Χαμάς.

Αίγυπτος - Κατάρ

Οι βασικοί συνομιλητές, Αίγυπτος και Κατάρ, χαρακτήρισαν την αποχώρηση των ΗΠΑ ως «συνηθισμένη διακοπή» στο πλαίσιο των σύνθετων διαπραγματεύσεων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες «δεν έχουν καταρρεύσει καθόλου».

Ωστόσο, η απόσυρση των ΗΠΑ προκάλεσε αναστάτωση στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες. Ένας συμμετέχων τις χαρακτήρισε «σεισμό» με «μετασεισμούς» ακόμη σε εξέλιξη.

Η κατάσταση στη Γάζα χαρακτηρίζεται πλέον από αξιωματούχους του ΟΗΕ ως «καταστροφή», με παιδιά να λιμοκτονούν, οικογένειες να αναζητούν τροφή στην άμμο και βασικά είδη διατροφής να είναι ανύπαρκτα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τυνησία, ο πρόεδρος Κάις Σαϊέντ παρουσίασε στον σύμβουλο του Τραμπ φωτογραφίες παιδιών που υποφέρουν από ασιτία. «Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε.

Ο Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε πως η ευθύνη για την ανθρωπιστική κρίση ανήκει στη Χαμάς, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη δώσει 60 εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια: «Δεν πήραμε καμία αναγνώριση. Δώσαμε πολλά. Το θέμα είναι να φτάσει εκεί η βοήθεια, γιατί πολλές φορές κλέβεται», είπε.

Η στάση ευρωπαϊκών χωρών

Στο μεταξύ, σύμμαχοι των ΗΠΑ σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία «δυσανάλογη και αδικαιολόγητη».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε πως η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κίνηση που εξόργισε το Ισραήλ.

Ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία αυτής της απόφασης, δηλώνοντας: «Δεν έχει κανένα βάρος. Είναι καλός τύπος, τον συμπαθώ, αλλά αυτή η δήλωση δεν λέει τίποτα».

