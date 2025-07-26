Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι βλήμα εκτοξεύθηκε από τη Γάζα προς το ισραηλινό έδαφος

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι «βλήμα» εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με την παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εδώ και πάνω από 20 μήνες.

«Βλήμα εντοπίστηκε να προέρχεται από την νότια Λωρίδα της Γάζας, πριν πέσει πιθανώς σε ανοικτό χώρο εντός του ισραηλινού εδάφους», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

