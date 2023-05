Ουκρανία: Πυρκαγιά σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Κίεβο ύστερα από αναφορές για επιθέσεις με drones - Δείτε βίντεο

Το Κίεβο έγινε τα ξημερώματα στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) έπεσαν σε τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας και ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ταράτσα πολυκατοικίας.

Good night!



Last one from my side for “today”:



🇷🇺💥🔥🇺🇦 A fire on the roof in the Dnipro district of Kiev.



AFU has habit of putting SAMs on roofstops and in residental areas, so maybe there is arrival there. pic.twitter.com/vM9s2FEG1U