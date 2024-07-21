Η Ρωσία εξαπέλυσε την πέμπτη της επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου μέσα σε δύο εβδομάδες, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας να καταστρέφουν τα drones πριν φθάσουν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, δήλωσε μέσω Telegram ο Σέρχι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

«Αυτές οι συστηματικές επιθέσεις….με drones, για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι ο εισβολέας αναζητά ευκαιρία για να χτυπήσει το Κίεβο», δήλωσε ο Πόπκο. «Δοκιμάζουν νέες τακτικές, αναζητώντας νέους δρόμους προσέγγισης της πρωτεύουσας, προσπαθώντας να εκθέσουν την τοποθεσία της αντιαεροπορικής μας άμυνας».

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 35 από τα 39 drones και δύο πυραύλους κρουζ που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, είχε στόχο 10 ουκρανικές περιοχές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσα drones εκτοξεύτηκαν κατά του Κιέβου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους Iskander, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, χωρίς να διευκρινίζει τι συνέβη με αυτούς.

Η στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που συνορεύει με τη Ρωσία, δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε κρίσιμης σημασίας υποδομή στην επαρχεία Σοστκίνσκι. Δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το είδος της υποδομής που επλήγη.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία για τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.