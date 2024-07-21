Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στη βορειοανατολική Γαλλία

Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πλημμύρες στον νόμο Ωτ-Μαρν της βορειοανατολικής Γαλλίας, όπου πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα υποθερμίας, σύμφωνα με ενημέρωση της νομαρχίας.

Από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή καταιγίδα, ανέφερε η σχετική ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως διασώστες επενέβησαν σε 80 περιπτώσεις. Έξι περιφερειακοί δρόμοι αποκλείστηκαν, περίπου 60 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ 34 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την κοινότητα Σεξφοντέν.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) επιβεβαίωσε σε δελτίο που εξέδωσε γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 03:00 στην Ελλάδα) ότι η βροχή σε ορισμένες περιοχές του νομού Ωτ-Μαρν ήταν καταρρακτώδης, με περισσότερα από 50 χιλιοστά σε μια ώρα.

«Οι ζημιές είναι σημαντικές» σε αρκετούς δήμους λόγω των χειμάρρων λάσπης που προκάλεσαν οι «τρομερές καταιγίδες», αναφέρει το νομαρχιακό συμβούλιο σε ανάρτηση στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από βίντεο ενός πλημμυρισμένου δρόμου.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στον γειτονικό νομό Κοτ-ντ’Ορ, με τη Météo-France να εκδίδει προειδοποίηση για πορτοκαλί συναγερμό σε όλους τους βορειοανατολικούς νομούς της χώρας.

Σε κατάσταση επιφυλακής για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων έχουν τεθεί επίσης οι αρχές στους νομούς Πουί-ντε-Ντομ και Καντάλ, στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

