Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Σάββατο στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έλαβε καμιά προειδοποίηση από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προτού ανέβει στη σκηνή για να εκφωνήσει ομιλία σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τραυματίστηκε από τα πυρά του 20χρονου επίδοξου δολοφόνου.

«Έγιναν λάθη», είπε ο δημοσιογράφος στον Τραμπ. «Παρακολουθούσαν τον τύπο επί σχεδόν μια ώρα, νωρίτερα. Κανείς δεν σας είπε να μην ανέβετε στη σκηνή;» ρώτησε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν το ανέφερε, κανείς δεν είπε ότι υπήρχε πρόβλημα», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε λέγοντας: «Θα περίμενα για 15 (λεπτά), θα μπορούσαν να πουν να περιμένουμε για 15 λεπτά, 20 λεπτά, 5 λεπτά, οτιδήποτε. Κανείς δεν μίλησε!».

«Πώς ανέβηκε κάποιος σε εκείνη τη στέγη;» διερωτήθηκε ο Τραμπ για τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. «Και γιατί δεν αναφέρθηκε, αφού τον είδαν πάνω στη στέγη», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

