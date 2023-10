Περισσότεροι από 26.000 Ουκρανοί αγνοούνται από την έναρξη του πολέμου Κόσμος 14:04, 05.10.2023 linkedin

Μεταξύ αυτών, 11.000 είναι πολίτες και περίπου 15.000 στρατιωτικοί σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών Λεονίντ Τιμτσένκο