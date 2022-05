Πύραυλοι έπληξαν την πόλη- λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σήμερα, έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφερειακής διοίκησης Σέρχιι Μπράτσουκ, σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Μπράτσουκ είπε, επίσης, ότι οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στην πόλη, αφότου στόχοι στην περιοχή περιμετρικά της Οδησσού επλήγησαν από τέσσερις πυραύλους νωρίτερα σήμερα.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο twitter, ο κύριος στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν το Odessa Aviation Factory, το οποίο ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση των τουρκικών drones, Bayraktar TB2.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Όλγα Τοκαριούκ ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους ενόψει της 9ης Μαΐου, της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας που γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Hello from the basement again! Air raid alerts across all of Ukraine's territory. Russian missile strikes reported in Odesa. As predicted, Russians intensify attacks from air ahead of May 9. Whatever importance that date held before, Russia completely discredited it