Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα διατηρήσει την ανεξαρτησία των φορέων κατά της διαφθοράς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύθηκε την Τετάρτη ότι θα υποβάλει νέο νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο σε απάντηση στην έντονη κριτική, εσωτερική και διεθνή, για περιορισμό της εξουσίας των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τηλεφώνησε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να εκφράσει τις έντονες ανησυχίες της και να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τον νέο νόμο.

Σε ομιλία του, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει την ανεξαρτησία των φορέων, λέγοντας ότι «θα τηρηθούν όλα τα πρότυπα για την ανεξαρτησία των θεσμών καταπολέμησης της διαφθοράς».

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, που εγκρίθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο την Τρίτη και επικυρώθηκε από τον Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα, οι δύο φορείς τίθενται υπό την άμεση εποπτεία του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος είναι πολιτικά διορισμένος και όχι εκλεγμένος.

Δυναμικές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ουκρανία το βράδυ της Τρίτης, αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενέκρινε νόμο που ακύρωσε την ανεξαρτησία των φορέων κατά της διαφθοράς.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πόλεις όπως το Κίεβο, το Λβιβ, το Ντνίπρο και η Οδησσός, στις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

