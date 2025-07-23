Μασκοφόροι άνδρες να φωνάζουν συνθήματα είναι σχετικά ένα συνηθισμένο φαινόμενο στις ΗΠΑ. Μια τέτοια εικόνα όμως στον Καναδά καταδεικνύει την ευάλωτη πλευρά ενός αυξανόμενου παγκόσμιου κινήματος:νεοναζιστικές ενεργές λέσχες και νεοφασιστικές λέσχες αμερικανικής καταγωγής εξαπλώνονται ραγδαία πέρα από τα σύνορα.

Περισσότεροι από δώδεκα άνδρες με κρυμμένα πρόσωπα και γυαλιά ηλίου εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο στο Telegram μπροστά από το δημαρχείο στο Λόντον του Καναδά, τον Ιούνιο να διαμαρτύρονται.

«Μαζικές απελάσεις τώρα», φώναζαν οι άνδρες κρατώντας πανό με το ίδιο σύνθημα. «Όχι αίμα για το Ισραήλ».

Το Λόντον, μια πόλη στο νοτιοδυτικό Οντάριο, έχει μακρά ιστορία με την Κου Κλουξ Κλαν που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920 και τη ρατσιστική δολοφονία μιας πακιστανικής-καναδικής οικογένειας το 2021. Αλλά η άφιξη ενός ενεργού συλλόγου, ο οποίος έχει κάνει την εμφάνισή του και σε άλλες πόλεις του Καναδά όπως στο Τορόντο, είναι μια σχετικά νέα εξέλιξη.

Ο Καναδάς δεν είναι όμως η μόνη χώρα στον κόσμο που έχουν δημιουργηθεί τέτοιοι σύλλογοι όπου τα μέλη τους ασχολούνται με τη γυμναστική και τις πολεμικές τέχνες και ασπάζονται νεοναζιστικές και φασιστικές ιδεολογίες. Ήδη τέτοιοι σύλλογοι πολλαπλασιάζονται σε όλες τις ΗΠΑ σε αρκετές πολιτείες.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Έργο κατά του Μίσους και του Εξτρεμισμού (GPAHE) έδειξε ότι τέτοιου είδους λέσχες ξεκινούν να δημιουργούνται από το 2023 στη Σουηδία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και, για πρώτη φορά, στη Λατινική Αμερική με την εμφάνιση δύο παραρτημάτων στη Χιλή και την Κολομβία.

Σύμφωνα με την έρευνα της GPAHE, υπάρχουν πλέον παραρτήματα σε 27 χώρες, με νέες πτέρυγες - παρόμοιες με λέσχες τύπου Χιτλερικής Νεολαίας - να αναπτύσσονται ραγδαία στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, «κάνοντας μετάσταση» σε δυτικές χώρες και στρατολογώντας νέους άνδρες σε τοξικές, ακροδεξιές ιδεολογίες που ενθαρρύνουν τον φυλετικό πόλεμο.

«Το μοντέλο του Active Club σχεδιάστηκε από τον Ρομπ Ρούντο», δήλωσε η Heidi Beirich, ιδρύτρια του GPAHE, αναφερόμενη σε έναν διαβόητο νεοναζί και Νεοϋορκέζο που δήλωσε ένοχος το 2024 για συνωμοσία σε ταραχές σε πολιτικές συγκεντρώσεις του 2017 στην Καλιφόρνια. Εκείνη την εποχή, ο Ρούντο ήταν επίσης ηγέτης του Κινήματος Rise Above, μιας νεοναζιστικής συμμορίας που απαρτιζόταν από τέσσερα μέλη.

Επιπλέον, η διοργάνωση Πολεμικών Τεχνών, Ultimate Fighting Championship και τα μαχητικά αθλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, έχουν γίνει εστία της ακροδεξιάς. Άλλες οργανώσεις, οι οποίες είναι προφανώς πιο πολιτικές και συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις ακτιβισμού, έχουν δει αυτό το μοντέλο εκπαιδευμένης βίας ως μέσο στρατολόγησης και εδραίωσης των τάξεών τους. Το Patriot Front, μια αμερικανική πρωτοφασιστική ομάδα μίσους γνωστή για τις πορείες της και την προπαγάνδα φυσικών καταστροφών, έχει συνδεθεί προς τα έξω με το ενεργό κίνημα των συλλόγων.

Ο επικεφαλής του, Τόμας Ρούσσο, δημοσίευσε πρόσφατα μια ομαδική φωτογραφία στην οποία ο ίδιος και άλλα άτομα προπονούνταν σε ένα χώρο όπου διδάσκοντας πολεμικές τέχνες στο βόρειο Τέξας.

