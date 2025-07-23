Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και πάλι στην ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου, το απόγευμα, με τον πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελατζίντ Τεμπούν.

«Επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση στην Γάζα είναι δραματική και ότι καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμoύ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μπορέσει να ξαναρχίσει μια σοβαρή διαδικασία, με στόχο τη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

