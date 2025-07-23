ΗΠΑ: Το Χάρβαρντ στο στόχαστρο έρευνας από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την επίθεσή της εναντίον του υψηλού κύρους πανεπιστημίου Harvard, ξεκινώντας σήμερα μια έρευνα σχετικά με τη διατήρηση της δυνατότητας του να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επισκεπτών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την έναρξη αυτής της έρευνας, προκειμένου να αξιολογήσει εάν το Χάρβαρντ «συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, ιδίως διενεργώντας προγράμματα με έναν τρόπο που δεν υπονομεύει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής ή δεν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».

«Ο αμερικανικός λαός έχει δικαίωμα να αναμένει από τα πανεπιστήμιά του να προστατεύουν την εθνική ασφάλεια, να σέβονται τον νόμο και να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλους τους φοιτητές», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ «θα επιτρέψει να διασφαλίσουμε πως τα προγράμματα (που χρηματοδοτεί) δεν αντίκεινται στα συμφέροντα του έθνους μας», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το περίβλεπτο αμερικανικό πανεπιστήμιο ότι αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη «woke» ιδεολογία και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους Εβραίους ή Ισραηλινούς φοιτητές, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αμερικανική κυβέρνηση απέσυρε από το Χάρβαρντ ομοσπονδιακές επιδοτήσεις άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ανακάλεσε την πιστοποίησή του στο βασικό σύστημα μέσω του οποίου οι ξένοι φοιτητές μπορούν να σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

Το πανεπιστήμιο, που βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη (βορειοανατολικά) προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον αυτών των μέτρων, σε ένα μπραντ ντε φερ που αποτελεί επίσης μια δοκιμασία για άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, όπως για παράδειγμα το Columbia, στη Νέα Υόρκη.

Τη Δευτέρα, ενώ ξεκινούσε μια πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του στο δίκτυό του Truth Social, στη δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση και κατηγόρησε το πανεπιστήμιο «ότι είναι αντισημιτικό, αντιχριστιανικό και αντι-αμερικανικό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

