Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Όλεστσουκ, μία ημέρα αφού ανακοινώθηκε ότι συνετρίβη ένα από τα αμερικανικά μαχητικά F-16 που παραδόθηκαν στο Κίεβο και ο πιλότος του σκοτώθηκε.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (…) Θα είμαι αιώνια ευγνώμων προς όλους τους στρατιωτικούς πιλότους μας» ανέφερε ο ίδιος ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα το διάταγμα της προεδρίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τους λόγους για την απομάκρυνση του Όλεστσουκ όμως ανέφερε ότι το προσωπικό πρέπει να προστατεύεται και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διοίκηση.

Τα καθήκοντα του Όλεστσουκ θα αναλάβει προσωρινά ο αντιπτέραρχος Ανατόλι Κριβόνοζκα.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει διευκρινίσει τα αίτια της συντριβής του F-16, ανέφερε μόνο ότι κατέπεσε ενώ προσέγγιζε έναν ρωσικό στόχο. Ο Όλεστσουκ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βοηθούν στη διερεύνηση του συμβάντος. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η συντριβή δεν φαίνεται να ήταν το αποτέλεσμα ρωσικών πυρών και ερευνάται η περίπτωση να επρόκειτο για λάθος του πιλότου ή μηχανικό πρόβλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

