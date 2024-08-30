Στη ματαίωση της προσγείωσης τους αναγκάστηκαν να προβούν αρκετά αεροπλάνα σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας λόγω του σαρωτικού τυφώνα Shanshan, από τον οποίο δοκιμάζεται όλη η χώρα.

Ειδικότερα, αρκετά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να ματαιώσουν τις προσγειώσεις τους στο αεροδρόμιο Φουκουόκα στην Ιαπωνία, αφού χτυπήθηκαν από ισχυρούς ανέμους λόγω του τυφώνα Shanshan.

Ένα αεροπλάνο τελικά καταφέρνει να προσγειωθεί μετά από πολλή προσπάθεια.

On Aug.29, a #Boeing 737-800 of #JejuAir was struggling to land on runway 34 of #Fukuoka Airport, #Japan, due to strong winds because of #TyphoonShanshan. The aircraft performed a go-around and finally landed a few minutes later on runway 16.



🎥 © @areamilitarof#B737 #Shanshan pic.twitter.com/AXiLgGe7ck — FlightMode (@FlightModeblog) August 30, 2024

Ο τυφώνας, ο οποίος έχει εξασθενήσει και εκδηλώνεται ως σφοδρή τροπική καταιγίδα, είναι ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν κληθεί να απομακρυνθούν, με την Ιαπωνία να βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Η καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στο Τόκιο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.