Συγκλονιστικές εικόνες από αεροπλάνο να μάχεται για προσγείωση στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Συνεχίζει το σαρωτικό πέρασμα του ο τυφώνας Shanshan - Αεροπλάνα ματαιώνουν την προσγείωσή τους ή προσγειώνονται με τεράστια δυσκολία

Ιαπωνία

Στη ματαίωση της προσγείωσης τους αναγκάστηκαν να προβούν αρκετά αεροπλάνα σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας λόγω του σαρωτικού τυφώνα Shanshan, από τον οποίο δοκιμάζεται όλη η χώρα.

Ειδικότερα, αρκετά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να ματαιώσουν τις προσγειώσεις τους στο αεροδρόμιο Φουκουόκα στην Ιαπωνία, αφού χτυπήθηκαν από ισχυρούς ανέμους λόγω του τυφώνα Shanshan.

Ένα αεροπλάνο τελικά καταφέρνει να προσγειωθεί μετά από πολλή προσπάθεια.

Ο τυφώνας, ο οποίος έχει εξασθενήσει και εκδηλώνεται ως σφοδρή τροπική καταιγίδα, είναι ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν κληθεί να απομακρυνθούν, με την Ιαπωνία να βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Η καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στο Τόκιο αυτό το Σαββατοκύριακο.

