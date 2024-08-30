Της Αθηνάς Παπακώστα

Το πρώτο από τα λιγοστά μαχητικά αεροσκάφη F-16 τα οποία έλαβε η Ουκρανία από τους δυτικούς της συμμάχους συνετρίβη.

Όπως αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της μαζικής πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Ρωσία κατά της ουκρανικής επικράτειας. Νεκρός είναι ο πιλότος Ολεξίι Μες.

Πριν από τρία 24ωρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι τα αμερικανικής κατασκευής F-16 αναπτύσσονται για την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Όπως αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που συνετρίβη είχε πρώτα καταστρέψει τρεις πυραύλους κρουζ και ένα ντρόουν.

Χθες η Ολλανδία επιβεβαίωσε ότι θα παραδώσει στην Ουκρανία 24 μαχητικά F-16. Ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ολλανδίας Ονό Εϊχελσχάιμ ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους υπό τον όρο ότι θα τηρείται το δίκαιο του πολέμου.

Εδώ και έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει τη μεταφορά περισσότερων από 60 μαχητικών F-16 από το Βέλγιο, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία προς την Ουκρανία και πριν από μερικές εβδομάδες άρχισε η παράδοσή τους προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της χώρας απέναντι στη Ρωσία. Ουκρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι χρειάζονται 130, τη στιγμή που ο ρωσικός στόλος αεροσκαφών, αυτή τη στιγμή, είναι 10 φορές μεγαλύτερος.

Στρατιωτικοί αναλυτές είχαν ήδη τονίσει ότι η παράδοση των μαχητικών F-16 δεν θα αλλάζαν τον πόλεμο, όμως οι Ουκρανοί είχαν καλωσορίσει την ευκαιρία για να απαντήσουν στην ανωτερότητα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Η συντριβή του F-16 αποτελεί χτύπημα για τον Ζελένσκι ο οποίος ζητεί τους δυτικούς του συμμάχους να ανάψουν το πράσινο φως για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς ώστε οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να εξαπολύουν πλήγματα βαθύτερα κατά της ρωσικής επικράτειας και αναμένεται τον Σεπτέμβριο να παρουσιάσει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στον Τζο Μπάιντεν και τους υποψηφίους διαδόχους του, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

