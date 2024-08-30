Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαχαίρωσαν Ισραηλινούς τουρίστες στην Τάμπα της Αιγύπτου - Τουλάχιστον 6 τραυματίες

Η συμπλοκή φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσα σε τουρίστες και το προσωπικό του ξενοδοχείου

Αίγυπτος

Τρεις Ισραηλινοί τουρίστες και δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο τραυματίστηκαν μετά τον καυγά που ξέσπασε σήμερα στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα, στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο καυγάς και τα γρονθοκοπήματα άρχισαν όταν ένας Ισραηλινός τουρίστας προσέβαλε φραστικά έναν Αιγύπτιο υπάλληλο του ξενοδοχείου, προκαλώντας μια συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι τουρίστες και εργαζόμενοι.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News μετέδωσε ότι ένας από τους Αιγύπτιους εργαζόμενους τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος Ισραήλ τρομοκρατική επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark