Τρεις Ισραηλινοί τουρίστες και δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο τραυματίστηκαν μετά τον καυγά που ξέσπασε σήμερα στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα, στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.
🚨#BREAKING: Multiple people injured in stabbing attack at hotel in Taba, Egypt.
At least six people were injured in a stabbing attack at a hotel in Taba, Egypt, according to initial reports. Reuters reported citing Egypt's state-affiliated Al Qahera News that a number of the… pic.twitter.com/maQ3fQcWFx— Wesley Marius (@WesleyMarius) August 30, 2024
Οι πηγές ανέφεραν ότι ο καυγάς και τα γρονθοκοπήματα άρχισαν όταν ένας Ισραηλινός τουρίστας προσέβαλε φραστικά έναν Αιγύπτιο υπάλληλο του ξενοδοχείου, προκαλώντας μια συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι τουρίστες και εργαζόμενοι.
⚡️🇮🇱🇪🇬BREAKING:— War Analysis (@iiamguri9) August 30, 2024
Reports of 6 Israelis stabbed in Taba, #Egypt.
Documentation from the site of a clash between several #Israelis and #Egyptian staff in #Taba, resulting in six stabbing injuries. https://t.co/k3MBRkKYLG pic.twitter.com/rD9h6E3JjJ
Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News μετέδωσε ότι ένας από τους Αιγύπτιους εργαζόμενους τραυματίστηκε σοβαρά.
