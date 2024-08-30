Ένας λευκός κτηματίας και δύο υπάλληλοί του οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής, κατηγορούμενοι ότι σκότωσαν δύο μαύρες γυναίκες και πέταξαν τα πτώματα στα γουρούνια, μια υπόθεση που σόκαρε ολόκληρη τη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Ζακαράια Όλιβιερ, 60 ετών, ο 19χρονος Αντριαν Ντε Βετ και ο Ουίλιαμ Μουσόρο, 45 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο χοιροστάσιο ενός αγροκτήματος, στις 20 Αυγούστου. Σήμερα το δικαστήριο επρόκειτο να αποφανθεί επί του αιτήματός τους να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα θύματα μπήκαν παράνομα στο αγρόκτημα, ωστόσο το ακριβές κίνητρο των φόνων δεν έχει διαλευκανθεί.

Η αστυνομία άρχισε τις έρευνες αφού καταγγέλθηκε η εξαφάνιση της Μαρίας Μακγκάτο, μιας 44χρονης γυναίκας που είχε πάει στο αγρόκτημα στις 17 Αυγούστου. Συνοδευόταν από την 35χρονη Ζιμπαμπουανή Λοκάντια Ντλόβου. «Οι δύο γυναίκες έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένας 47χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε επίσης από σφαίρες και νοσηλεύεται» ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας αυτός είναι ο σύζυγος της νεότερης γυναίκας και κατάγεται επίσης από τη Ζιμπάμπουε. Κατάφερε να ξεφύγει και να συρθεί μέχρι τον κοντινότερο δρόμο.

Δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα έξω από το δικαστήριο της πόλης Μανκουένγκ, ζητώντας να μην αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι.

Οι φόνοι αυτοί σόκαραν την κοινή γνώμη, σε μια χώρα με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας – και τον υψηλότερο αριθμό ανθρωποκτονιών στον κόσμο. Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου φέτος καταγράφηκαν 6.200 φόνοι, αριθμός κατά 0,5% χαμηλότερος σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα την περσινή χρονιά, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των αστυνομικών αρχών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

