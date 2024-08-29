Συνετρίβη ουκρανικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος

Ένας κορυφαίος Ουκρανός πιλότος σκοτώθηκε όταν ένα αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη τη Δευτέρα, δήλωσε στο CNN πηγή των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων.

Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις δεν πιστεύουν ότι πίσω από το περιστατικό κρύβεται λάθος του πιλότου, διευκρίνισε η πηγή.

Ο πιλότος, ονόματι Ολεξίι Μες, γνωστός ως «Moonfish», σκοτώθηκε στη συντριβή ενώ «απέκρουε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έγινε ποτέ» από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, είπε η ουκρανική πηγή, προσθέτοντας ότι ο πιλότος τάφηκε την Πέμπτη.

Η συντριβή διερευνάται και διεθνείς εμπειρογνώμονες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, πρόσθεσε η πηγή.

Ο θάνατος του πιλότου είναι μεγάλο πλήγμα για την Ουκρανία. Τα πρώτα F-16 έφτασαν στη χώρα νωρίτερα αυτό το μήνα, και ο «Moonfish» ήταν ένας από τους λίγους πιλότους που εκπαιδεύτηκαν να τα πετάξουν.

Το Κίεβο περίμενε πολύ καιρό για να αποκτήσει τα F-16, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους του τα μαχητικά αεροσκάφη από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

Αλλά όπως και με άλλο εξοπλισμό, οι δυτικές χώρες δίσταζαν πριν συμφωνήσουν τελικά να παρέχουν F-16. Η Ολλανδία και η Δανία δεσμεύτηκαν να τούς παράσχουν τα μαχητικά στις αρχές του καλοκαιριού του 2023, αλλά χρειάστηκαν μερικές ακόμα εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ ανάψουν το πράσινο φως για τη μεταφορά τους.

Όταν έφτασαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Ζελένσκι είπε ότι αυτός και η κυβέρνησή του πραγματοποίησαν «εκατοντάδες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις» για να εξασφαλίσουν τα αεροσκάφη.

Μια ομάδα Ουκρανών πιλότων ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις ΗΠΑ το φθινόπωρο. Ενώ συνήθως χρειάζεται ένας χρόνος για να εκπαιδευτεί πλήρως ένας πιλότος για να πετάξει τα αεροπλάνα, ο Moonfish και οι άλλοι χειριστές έπρεπε να το κάνουν σε μόλις έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

