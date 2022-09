Ουκρανία: Ο διάσημος χορευτής του μπαλέτου που σκοτώθηκε πολεμώντας στην πρώτη γραμμή – Φωτό 

Το θάνατο του διάσημου στην Ουκρανία χορευτή μπαλέτου Ολεξάντρ Σαποβάλ ανακοίνωσαν τα τοπικά ΜΜΕ, τιμώντας τον ως ήρωα.



Ο Ολεξάντερ Σαποβάλ ήταν χορευτής της Εθνικής Όπερας της Ουκρανίας, και ο θάνατός του έχει προκαλέσει συγκίνηση στη χώρα.

Πήγε στην πρώτη γραμμή ως εθελοντής και υπηρέτησε ως εκτοξευτής χειροβομβίδων.



Σκοτώθηκε κοντά στο Maiorske, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στις 12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η Valentyna Samchenko, αναπληρώτρια αρχισυντάκτρια του μέσου ενημέρωσης Ukraina Moloda.

⚡️Ukrainian National Opera ballet dancer Oleksandr Shapoval killed in combat.



Shapoval, ballet soloist and Honored Artist of Ukraine, was killed near Maiorske, Donetsk Oblast on Sept. 12, said Valentyna Samchenko, deputy editor-in-chief of the Ukraina Moloda media outlet. pic.twitter.com/aohR92cWKY