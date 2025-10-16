Ουκρανία: Νέο πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο

Το διυλιστήριο πετρελαίου Σαράτοφ στην ομώνυμη περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη νύχτα οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της ουκρανικής στρατιωτικής προσπάθειας να «στεγνώσει» πετρελαϊκά τη Μόσχα.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος ουκρανικά drones. Όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, το διυλιστήριο πετρελαίου είναι ένα από τα παλαιότερα στη Ρωσία. Από το 2023, ο όγκος επεξεργασίας πετρελαίου ήταν 4,8 εκατομμύρια τόνοι.

Η επιχείρηση, είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς ασχολείται με την κάλυψη των αναγκών των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας εφαρμόζουν με συνέπεια μια σειρά μέτρων για την καταστροφή κρίσιμων στοιχείων της στρατιωτικοβιομηχανικής βάσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να της στερήσουν την ευκαιρία να συνεχίσει την επιθετικότητα» τονίζεται.

Ελλείψεις καυσίμων και διακοπές στην προμήθεια βενζίνης έχουν αναφερθεί εδώ και καιρό σε περισσότερες από 10 περιοχές σε όλη τη Ρωσία, έγραψε η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη ένα σωματείο παραγωγών καυσίμων. Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της Κριμαίας, παραδέχτηκε σε πρόσφατο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά είχε διαβεβαιώσει τους οδηγούς ότι τα πρατήρια βενζίνης θα εφοδιαστούν πλήρως με όλα τα είδη καυσίμων εντός δύο εβδομάδων.

