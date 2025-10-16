Ρωσία: Δεν πληρώνουμε αποζημιώσεις για τη Γεωργία

Η Ρωσία απορρίπτει τις καταδικαστικές απόφασεις του ΕΔΔΑ, που ζητούσε από τη Μόσχα να καταβάλει αποζημίωση στη Γεωργία για τον «πόλεμο του Καυκάσου» το 2008.Η τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου δεν θα μπορούσε να είναι πιο λιτή και πιο σαφής: «Δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε με την απόφαση» δηλώνει ο Ντμίτρι Πεσκόφ στο κρατικό πρακτορείο ΤΑΣΣ. Η απορριπτική στάση της Ρωσίας αναφέρεται στην τελευταία ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο την Τρίτη, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία οφείλει να καταβάλει αποζημίωση 253 εκατομμυρίων ευρώ στη Γεωργία για την εισβολή ρωσικών δυνάμεων στη χώρα το 2008.



Ακόμη και την εποχή που συμμετείχε ενεργά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον θεωρητικά ανώτατο θεσμό για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γηραιά ήπειρο, η Μόσχα συχνά περιφρονούσε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι σήμερα τις αγνοεί πλήρως, καθώς, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, έχει αποπεμφθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: Deutsche Welle

Ένας πόλεμος που δεν ξεχάστηκεΤα γεγονότα που οδήγησαν στην καταδικαστική απόφαση έλαβαν χώρα πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι το 2008, με επίκεντρο τις περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, που είχαν αποσχισθεί από τη Γεωργία, προσεγγίζοντας τη Ρωσία. Μετά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από τον τότε πρόεδρο της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι και ιδιαίτερα μετά το «σφυροκόπημα» της πόλης Τσχινβάλι, πρωτεύουσας της Νότιας Οσετίας, ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Γεωργία και μέσα σε λίγες ημέρες έφτασαν μέχρι τα προάστια της Τιφλίδας.Έκτοτε, η Μόσχα αναγνωρίζει τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία ως ανεξάρτητες χώρες, σε αντίθεση με τη διεθνή κοινότητα. Οι διπλωματικές σχέσεις με τη Γεωργία έχουν διακοπεί, αν και δεν έλειψαν οι απόπειρες επαναπροσέγγισης από φιλορώσους πολιτικούς στην Τιφλίδα. Πρόκειται για ένα ακόμα «frozen conflict» της μετα-σοβιετικής εποχής, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να πυροδοτήσει νέα έκρηξη, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.«Συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων»Ήδη τον Απρίλιο του 2024, με απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είχε κρίνει τη Ρωσία ένοχη για «συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στον «πόλεμο του Καυκάσου», οι οποίες αφορούσαν περισσότερα από 29.000 άτομα. Με τη νέα απόφασή του επιδικάζει τώρα ένα συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση.Μπορούν όμως να θεωρούνται δεσμευτικές οι αποφάσεις αυτές, από τη στιγμή που η Ρωσία δεν συμμετέχει πλέον στο Συμβούλιο της Ευρώπης; Ναι, λένε οι δικαστές του Στρασβούργου. Και αυτό γιατί οι αποφάσεις αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή πριν από την αποπομπή της Ρωσίας.Πηγές: ARD, dpa, AFP

