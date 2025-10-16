Δεκάδες δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνέργεια από 30 μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμού των ΗΠΑ παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και έφυγαν από το Πεντάγωνο, αφού αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα πολιτική «λογοκρισίας» του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σχεδόν όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία που είχαν διαπιστευμένους συντάκτες στο υπουργείο Άμυνας απέρριψαν τους νέους κανόνες που επέβαλε ο υπουργός Πιτ Χέγκεθ, σύμφωνα με τους οποίους οποιαδήποτε πληροφορία, προτού δημοσιευτεί, θα «υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου», ακόμη και «αν δεν είναι διαβαθμισμένη».

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (Pentagon Press Association, PPA), τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η νέα πολιτική που προωθεί ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «μοιάζει σχεδιασμένη να καταπνίξει την ελευθεροτυπία και δυνητικά να μας εκθέσει σε ποινικές διώξεις επειδή απλούστατα κάνουμε τη δουλειά μας».

Συμφωνά με τον ιστότοπο The Hill, το μοναδικό μέσο που υπέγραψε ήταν το τηλεοπτικό δίκτυο της άκρας δεξιάς One America News Network.

Μετά τη λήξη της διορίας υπογραφής χθες, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να μαζεύουν τα υπάρχοντά τους και να αποχωρούν μαζικά, χαμογελαστοί και υπερήφανοι από το Πεντάγωνο.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία των ειδησεογραφικών πρακτορείων συνεχίζουν και σήμερα να «ξηλώνουν» κάμερες, μικρόφωνα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους.

Δείτε φωτογραφίες

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell, δήλωσε ότι «η πολιτική μας δεν ζητά από τους δημοσιογράφους να συμφωνήσουν, απλώς να αναγνωρίσουν ότι κατανοούν ποια είναι η πολιτική μας. Υποστηρίζουμε την πολιτική μας επειδή είναι ό,τι καλύτερο για τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια αυτής της χώρας».

Ουσιαστικά το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (και ο μεγαλύτερος στρατός του πλανήτη) έμειναν χωρίς επίσημη δημοσιογραφική κάλυψη.

Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο πρακτικός αντίκτυπος της νέας κατάστασης στο Πεντάγωνο, αν και οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν την « ισχυρή κάλυψη του στρατού», ανεξάρτητα από την μη υπογραφή της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

