Ουκρανία: 1.076 Κουβανοί πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Τουλάχιστον 1.076 Κουβανοί υπήκοοι έχουν πολεμήσει ή πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) στην εφημερίδα Kyiv Independent. Ενενήντα έξι είναι γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί ή αγνοούνται εν ώρα μάχης.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση από τις ΗΠΑ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενός μη διαβαθμισμένου εγγράφου που κοινοποιεί λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη της Αβάνας στη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι «εκτιμάται ότι 1.000 έως 5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία».

Η HUR δηλώνει ότι οι Κουβανοί λαμβάνουν μόνο δύο εβδομάδες εκπαίδευσης στο κέντρο εκπαίδευσης Αβανγκάρντ στην Περιφέρεια της Μόσχας πριν σταλούν στην πρώτη γραμμή.

Απαντώντας στο αμερικανικό τηλεγράφημα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας στις 11 Οκτωβρίου αρνήθηκε τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ισχυριζόμενο ότι οι ΗΠΑ προέβησαν σε «ψευδείς κατηγορίες».

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κανένας από αυτούς δεν έχει την ενθάρρυνση, τη δέσμευση ή τη συγκατάθεση του κουβανικού κράτους για τις πράξεις του», αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αρνείται ότι η χώρα είχε στείλει στρατιώτες για να συμμετάσχουν στην πολεμική προσπάθεια.

Οι πληροφορίες που παρείχε το HUR υποδηλώνουν ότι ορισμένοι Κουβανοί υπήκοοι εξαπατώνται ώστε να ταξιδέψουν στη Ρωσία, αφού δελεάζονται από την υπόσχεση επικερδών κατασκευαστικών εργασιών που διαφημίζονται στο Facebook, το YouTube και το TikTok.

«Μετά την άφιξή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, στους νεοσύλλεκτους προσφέρονται συμβάσεις στρατιωτικής θητείας συνταγμένες στα ρωσικά χωρίς μετάφραση αντί για συμβάσεις εργασίας», ανέφερε η HUR.

Η Μόσχα στρατολογεί ξένους μαχητές από χώρες όπως το Νεπάλ, η Σομαλία, η Ινδία και η Κούβα από την έναρξη της εισβολής της το 2022.

Πέρυσι, το Bloomberg ανέφερε ότι η Ρωσία προσέφερε γενναιόδωρες πληρωμές και την υπόσχεση υπηκοότητας σε Κουβανούς μαχητές, παρά τις προσπάθειες της Αβάνας να περιορίσει τη στρατολόγηση. Εκείνη την εποχή, ο αριθμός των Κουβανών νεοσύλλεκτων αναφέρθηκε ότι ήταν στις λίγες εκατοντάδες.

Οι Βορειοκορεάτες αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων που μάχονται για τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά το κάνουν επίσημα ως επαγγελματίες στρατιώτες, το πιο ορατό σημάδι της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με τη HUR, εκτός από τους επαγγελματίες στρατιώτες της Βόρειας Κορέας, οι Κουβανοί αποτελούν την πέμπτη μεγαλύτερη ξένη υπηκοότητα που μάχεται για τη Ρωσία στην Ουκρανία μετά το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία.

«Πολίτες της Συρίας, της Σερβίας, του Νεπάλ και ορισμένων αφρικανικών χωρών έχουν επίσης συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις ως μέρος μονάδων της χώρας κατοχής, αλλά ο αριθμός τους είναι σημαντικά μικρότερος», προσθέτει.

