Μετά τις έντονες επικρίσεις της ΕΕ και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε νομοσχέδιο που ενισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο Ζελέσνκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι το νομοσχέδιο είναι ισορροπημένο και «διατηρεί την αυτονομία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς» που είχε περιορισθεί από άλλο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

I’ve just approved the text of a draft bill that guarantees real strengthening of Ukraine’s law enforcement system, independence of anti-corruption agencies, and reliable protection of the law enforcement system against any Russian influence or interference. The text is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025

Το νέο νομοσχέδιο θα κατατεθεί αργότερα σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Ο επίμαχος πρώτος νόμος - που πέρασε νύχτα από το Ουκρανικό κοινοβούλιο - παραχωρούσε τον έλεγχο του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Nabu) και της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Sapo), στον γενικό εισαγγελέα της χώρας, ο οποίος είναι πολιτικά διορισμένος και όχι εκλεγμένος.

Σύμφωνα ωστόσο με τους επικριτές, το νομοσχέδιο υπονόμευε στην πραγματικότητα την εξουσία των υπηρεσιών, προκαλώντας την έντονη παρέμβαση της ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τηλεφώνησε χθες στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να εκφράσει τις έντονες ανησυχίες της και να ζητήσει εξηγήσεις για το νέο νομοσχέδιο και ο Ουκρανός πρόεδρος της απάντησε ότι θα διατηρήσει την ανεξαρτησία των φορέων, λέγοντας ότι «θα τηρηθούν όλα τα πρότυπα για την ανεξαρτησία των θεσμών καταπολέμησης της διαφθοράς».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε σήμερα τη δέσμευση της Ουκρανίας να προστατεύσει την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, δηλώνοντας ότι είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική βοήθεια της ΕΕ όπως επίσης και για τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η ουκρανική κυβέρνηση αναλαμβάνει δράση και συνεργαζόμαστε μαζί της για να διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες μας, οι οποίες εξηγήθηκαν σαφώς χθες και προχθές, λαμβάνονται πράγματι υπόψη», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ σε δημοσιογράφους απαντώντας σε ερωτήσεις.

«Συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για εμάς και για την Ουκρανία, θα αντιμετωπιστούν πράγματι σωστά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Παρέχουμε σημαντική οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και αυτό εξαρτάται από την πρόοδο και την διαφάνεια, την νομική μεταρρύθμιση και την δημοκρατική διακυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ, η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει ισχυρή δυνατότητα να καταπολεμήσει την διαφθορά και να έχει θεσμούς που θα το κάνουν αυτό, και οι θεσμοί αυτοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι.

Πηγή: skai.gr

