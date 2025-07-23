Μετά τις πρώτες διαδηλώσεις στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και τις σπάνιες επικρίσεις από Ευρωπαίους συμμάχους για τον νόμο που περιορίζει την ανεξαρτησία υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε σήμερα να παρουσιάσει γρήγορα ένα νέο σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Βουλευτές της αντιπολίτευσης και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάλεσαν σήμερα το Κίεβο να αποσύρει τον νόμο, τον οποίο υπέγραψε ο Ζελένσκι στη διάρκεια της νύχτας και πέρασε βιαστικά από το Κοινοβούλιο χθες, Τρίτη, μία ημέρα αφότου οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν δύο αξιωματούχους κατά της διαφθοράς για διασυνδέσεις με τη Ρωσία.

Ο νόμος οδήγησε μερικούς από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου να ασκήσουν την πιο σφοδρή κριτική μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Επίσης, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων αργά χθες βράδυ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Οι επικριτές του νόμου λένε πως η κυβέρνηση φαίνεται να προσπαθεί να περιορίσει το έργο υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, ώστε να προστατεύσει αξιωματούχους.

Στο νυχτερινό τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ζελένσκι είπε πως οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς - μια υπηρεσία που διενεργεί έρευνες γνωστή ως NABU (Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς) και το Ειδικό Εισαγγελικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς γνωστό ως SAPO- θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν πλην «όμως χωρίς οποιαδήποτε ρωσική επιρροή»

«Πρέπει να γίνει σε όλα εκκαθάριση», είπε.

Προσπαθεί να τα «μαζέψει» ο Ζελένσκι

Μετά τις αντιδράσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε σήμερα το πρωί με αξιωματούχους - περιλαμβανομένων των επικεφαλής των NABU και SAPO - και είπε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς εντός δύο εβδομάδων.

«Ακούμε την κοινωνία», έγραψε στην εφαρμογή Telegram. «Έχουμε όλοι έναν κοινό εχθρό - τους Ρώσους κατακτητές, και η προστασία του ουκρανικού κράτους απαιτεί επαρκή ισχύ των συστημάτων επιβολής του νόμου και κατά της διαφθοράς, και ως εκ τούτου ένα πραγματικό αίσθημα δικαιοσύνης».

Δυσαρέσκεια στη σύμμαχο ΕΕ

Έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες η Ουκρανία θεωρούνταν μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο, η καταπολέμηση της διαφθοράς έχει γίνει ο πιο σημαντικός όρος για την κυβέρνηση του Κιέβου ώστε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα να ενσωματωθεί στη Δύση.

Το θέμα κινδυνεύει να προκαλέσει εχθρότητα με τους πιο πιστούς συμμάχους του Κιέβου σε μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη στιγμή, κατά την οποία προσπαθεί να εξομαλύνει τη σχέση με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των οποίων Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει συχνά τον Ζελένσκι.

"Οι θεσμοί κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία είναι κρίσιμης σημασίας στο μεταρρυθμιστικό μονοπάτι της. Ο περιορισμός τους θα ήταν μια σημαντική οπισθοχώρηση", δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ σε ανάρτηση στο Χ.

Ο Μπενζαμέν Χαντάντ, ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, δήλωσε ότι δεν είναι τόσο αργά να ανακληθεί η απόφαση.

Ο Γιάροσλαβ Ζελεζνιάκ, από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Holos, είπε πως μαζί με άλλους βουλευτές θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο "ώστε να ανατρέψουν αυτή τη μεγάλη ντροπή που εγκρίθηκε και υπογράφτηκε" και πως θα προσφύγουν επίσης εναντίον του νόμου στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο νόμος εγκρίθηκε μία ημέρα αφότου η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας SBU συνέλαβε αξιωματούχο της NABU για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας και άλλον έναν για παράνομες διασυνδέσεις με ρωσικές επιχειρήσεις. Πραγματοποίησε επίσης σαρωτικές έρευνες και συλλήψεις υπαλλήλων της υπηρεσίες για άλλες κατηγορίες, περιλαμβανομένης της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Η NABU δήλωσε πως ακόμα κι αν η ρωσική παρείσφρηση είναι πρόβλημα, τα μέτρα ήταν υπερβολικά, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της αποστολής της. Επενδυτές και το κοινό επικαλούνται σταθερά τη διαφθορά ως μία από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Η καταπολέμησή της τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δισεκατομμυρίων δυτικής οικονομικής βοήθειας. Ουκρανοί πολιτικοί αναλυτές δήλωσαν πως ο νόμος κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον Ζελένσκι σε ένα κρίσιμο στάδιο του πολέμου εναντίον της Ρωσίας.

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στο μέτωπο που εκτείνεται σε 1.000 και πλέον χιλιόμετρα. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται αργά στα ανατολικά και ενέτειναν τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Η προσδοκία για ένα ευρωπαϊκό μέλλον είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί η πολεμική προσπάθεια", δήλωσε ο Βαλέρι Πέκαρ, ένας αναλυτής με έδρα το Κίεβο: "Μόνο η δημοκρατία και η ευρωπαϊκή επιλογή μιας δίνουν μια πιθανότητα να νικήσουμε", έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

