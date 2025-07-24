Ανάρτηση με αναφορά στη «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του πρώην βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ.

Batı Trakya Türkü kardeşlerimizin sahip olduğu kazanımlarda büyük pay sahibi olan Doktor Sadık Ahmet’i ahirete irtihalinin 30’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.



Tüm imkânlarımızla Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. pic.twitter.com/YLg9O3D4KN July 24, 2025

«Τιμώ τη μνήμη του Δρ. Σαδίκ Αχμέτ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα επιτεύγματα των Τούρκων αδελφών μας στη Δυτική Θράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του» έγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Χ.

Ο Ερντογάν προσθέτει: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη με όλα τα μέσα που διαθέτουμε».



