Νέα πρόκληση από Ερντογάν: Μίλησε για «τουρκική» μειονότητα στη Θράκη

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη με όλα τα μέσα που διαθέτουμε» έγραψε στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος   

erdogan

Ανάρτηση με αναφορά στη «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του πρώην βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ.

«Τιμώ τη μνήμη του Δρ. Σαδίκ Αχμέτ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα επιτεύγματα των Τούρκων αδελφών μας στη Δυτική Θράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του» έγραψε ο  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Χ.

Ο Ερντογάν προσθέτει: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη με όλα τα μέσα που διαθέτουμε».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Θράκη μουσουλμανική μειονότητα
