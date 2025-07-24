Πρόσφατα, οι Φιλιππίνες χτυπήθηκαν από (άλλον ένα) τυφώνα. Ο Ουίφα προκάλεσε βιβλικές πλημμύρες στην περιοχή της Μανίλα και υποχρέωσαν σχεδόν 70.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Μπροστά στις εικόνες καταστροφής, ο γάμος ενός ζευγαριού μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία της Barasoain έγινε viral: Η νύφη, ο γαμπρός, ο ιερέας και οι καλεσμένοι ήταν όλοι βουτηγμένοι μέχρι τα γόνατα στο νερό, αλλά το ζευγάρι ήταν υπερήφανο που παντρεύτηκε, «δίνοντας σημασία σε αυτό που ήταν σημαντικό» όπως δήλωσαν στο BBC.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που ως σύζυγοι (αλλά και όλοι οι καλεσμένοι στον γάμο), ήταν να πάρουν χάπια δοξυκυκλίνης από το τοπικό κέντρο υγείας - ένα αντιβιοτικό για την πρόληψη ασθενειών που μεταδίδονται από πλημμύρες, όπως η λεπτοσπείρωση, η οποία προσβάλλει το ήπαρ.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο, στην πλημμυρισμένη εκκλησία Barasoain έγινε και μια κηδεία, όπου ένα λευκό φέρετρο τοποθετήθηκε σε πασσάλους στους πρόποδες του βωμού.

Οι εικόνες του γάμου της Jamaica Aguilar και του αγαπημένου της, Jade Rick Verdillo, στις 22 Ιουλίου έκαναν τον γύρο του κόσμου ως ένα ακόμη παράδειγμα ανθεκτικότητας των Φιλιππίνων απέναντι στην καταστροφή. Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα ζευγάρι παντρευόταν υπό αυτές τις συνθήκες.

Πριν από δύο χρόνια, δύο Φιλιππινέζοι περπάτησαν στον πλημμυρισμένο διάδρομο της ίδιας εκκλησίας, την ίδια εποχή του χρόνου. Και το 2018, ένα ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πλημμυρισμένη εκκλησία στην επαρχία Μπουλακάν, ακριβώς βόρεια της Μανίλα.

Οι «πλημμυρισμένοι γάμοι» δεν είναι απλώς θέμα... αποφασιστικότητας και αισιοδοξίας στις Φιλιππίνες.

Ουσιαστικά είναι «το τελευταίο παράδειγμα ενός επίμονου προβλήματος πλημμυρών που συνεχίζει να φέρνει δυστυχία σε εκατομμύρια ανθρώπους» αναφέρει το BBC.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν τις Φιλιππίνες, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται όλο και πιο έντονα και συχνά.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τα φθαρμένα συστήματα αποχέτευσης και τον κακό πολεοδομικό σχεδιασμό, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, οι οποίες υφίστανται και τις βαρύτερες συνέπειες.

