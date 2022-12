Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο - Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων με τουλάχιστον δύο νεκρούς

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και πάλι σήμερα, Δευτέρα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με τον κυβερνήτη του Κιέβου να απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί.

«Πύραυλοι έχουν ήδη εκτοξευτεί», δήλωσε ο Yuriy Ihnat, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανώτερο ουκρανό αξιωματούχο από τη νέες ρωσικές επιθέσεις τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οι ρωσικοί πύραυλοι έπεσα πάνω σε κτίρια της Ζαπορίζια, καταστρέφοντας πολλά σπίτια.

Ο Κίρυλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις, ανέφερε το Reuters.

The anticipated large scale Russian missile strike is on the way. Reportedly 104 missiles fired from 13 aircraft, plus possible strikes from sea-launched Kalibr missiles. Expected to reach Kyiv 2.15pm local.