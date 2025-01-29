Επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί σταθμός άντλησης πετρελαίου στην πόλη Αντρεαπόλ της Ρωσίας, που αποτελεί τμήμα μια διαδρομής εξαγωγών μέσω της πόλης Ουστ –Λουγκά της Βαλτικής Θάλασσας, προκαλώντας διαρροή πετρελαιοειδών και πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Από την επίθεση επλήγη επίσης μια αποθηκευτική εγκατάσταση ρωσικών πυραύλων στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας, προκαλώντας σειρά εκρήξεων, ανέφερε η πηγή. Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

