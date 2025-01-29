Λογαριασμός
Γαλλία: Συγκαλεί σύνοδο των ΥΠΕΞ για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η συνάντηση αυτή ορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως - Δεν είναι σαφές αν ο Ρούμπιο θα αποδεχτεί την πρόσκληση

Ουκρανία

Η Γαλλία προσκάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον νέο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση αυτή ορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν ο Ρούμπιο θα αποδεχτεί την πρόσκληση, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

