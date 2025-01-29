Ισραήλ: Η Unrwa "είναι γεμάτη" από μέλη της Χαμάς

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa) είναι γεμάτη από μαχητές της Χαμάς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης, καθώς η υπηρεσία αυτή καλείται να φύγει από τα γραφεία της στην Ιερουσαλήμ αύριο, Πέμπτη.

«Η Unrwa είναι γεμάτη από μέλη της Χαμάς, όχι μόνο τα 19 για τα οποία η Unrwa διενεργεί έρευνα χωρίς ενθουσιασμό, αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενοι» της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Η Unrwa είναι η Χαμάς», πρόσθεσε.

«Εάν ένα κράτος χρηματοδοτεί την Unrwa, αυτό το κράτος χρηματοδοτεί τρομοκράτες», τόνισε ο εκπρόσωπος. «Η Unrwa απασχολεί περισσότερα από 1.200 μέλη της Χαμάς, εκ των οποίων τρομοκράτες που διέπραξαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται για βοήθεια, αυτό είναι άμεση οικονομική στήριξη στην τρομοκρατία».

Χθες, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ επανέλαβε ότι η χώρα του θα σταματήσει κάθε επαφή με την υπηρεσία και «οποιονδήποτε ενεργεί εξ ονόματός της» από την Πέμπτη, απόφαση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία όμως για τον ΟΗΕ θέτει σε κίνδυνο «το μέλλον των Παλαιστινίων».

Η υπηρεσία πρέπει να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις της στην Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ. Αυτό αφορά κυρίως σχολεία και κέντρα υγείας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη λύπη του για τη "μονομερή" αυτή απόφαση, η οποία κρίνεται "προφανώς παράλογη και αντιφατική ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ισραήλ".

Αλλά καθώς η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, αναστέλλοντας τις οικονομικές συνεισφορές στην Unrwa, είχε συνηγορήσει υπέρ της συνέχισης των επιχειρήσεών της, η προσωρινή πρεσβευτής των ΗΠΑ Ντόροθι Σέι υποστήριξε τη Δευτέρα την "κυρίαρχη απόφαση" του Ισραήλ.

«Ο υπαινιγμός ότι αυτό θα σταματήσει όλες τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις είναι ανεύθυνος και επικίνδυνος» τόνισε, δηλώνοντας ότι η Unrwa «δεν είναι και δεν ήταν ποτέ η μόνη επιλογή για την ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο ΟΗΕ και πολλά κράτη μέλη επαναλαμβάνουν αντιθέτως αδιάκοπα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε μια υπηρεσία την οποία χαρακτηρίζουν "ακρογωνιαίο λίθο" της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η συνεχής επίθεση κατά της Unrwa θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον των Παλαιστινίων σε όλο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος», τόνισε ο επικεφαλής της Φιλίπ Λαζαρινί.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2024, οι ισραηλινές αρχές είχαν κατηγορήσει 12 υπαλλήλους της Unrwa για εμπλοκή στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας μια καταιγίδα κατά της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ. Επτά ακόμη ονόματα είχαν προστεθεί στον επίμαχο κατάλογο.

Οι κατηγορίες αυτές είχαν ωθήσει σημαντικούς δωρητές να αναστείλουν τη χρηματοδότησή τους προς την υπηρεσία, η οποία έχει περισσότερους από 30.000 υπαλλήλους που εργάζονται στην υπηρεσία 5,9 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στην περιοχή, εκ των οποίων 13.000 στη Γάζα.

Εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ είχε διαπιστώσει τον Αύγουστο ότι εννέα μέλη του προσωπικού του "ενδέχεται να ενεπλάκησαν" στις επιθέσεις.

Για ένα πρόσωπο, «δεν υπήρξε καμία απόδειξη ώστε να στηριχθούν οι κατηγορίες" και σε εννέα άλλες περιπτώσεις, οι αποδείξεις "ήταν ανεπαρκείς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

