Ουκρανία: Κατάσχεσε πρώτες ύλες αξίας 50 εκατ. δολαρίων από τον Ρώσο Ντεριπάσκα

Βαρύ πλήγμα στον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα κατάφερε το Κίεβο. Η Ουκρανία κατάσχεσε πρώτες ύλες αξίας 2,11 δισεκ. γρίβνα (50,3 εκατομμύρια δολάρια) από τον μεγιστάνα του αλουμινίου, δύο χρόνια αφότου μπλόκαρε την αποστολή τους, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείο Άμυνας (SBU).



Η SBU ανέφερε ότι κατάσχεσε σχεδόν 500.000 μετρικούς τόνους βωξίτη και οξειδίου του αργιλίου που ήταν αποθηκευμένοι στο εργοστάσιο του Μικολάιβ, το οποίο η Ουκρανία εθνικοποίησε μαζί με άλλα εργοστάσια που ανήκαν στον Ντεριπάσκα μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος δέχθηκε πέρυσι δριμεία επίθεση από τους θιασώτες του πολέμου στην Ουκρανία, αφού έκανε σπάνιες αντιπολεμικές δηλώσεις στις οποίες χαρακτήρισε τη σύγκρουση τρελή και ζήτησε κατάπαυση του πυρός χωρίς προϋποθέσεις.

